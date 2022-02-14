Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
14 февраля 12:14
12:09
Политика
СБУ попросила украинцев сохранять спокойствие на фоне нагнетания паники в СМИ
12:06
Армия
Кедми описал «черноморский сценарий» полного уничтожения обороны Украины всего за 5 часов
12:04
Армия
Литовкин: США далеки от создания систем для борьбы с российскими гиперзвуковыми ракетами
12:04
Спорт
Эфир: Почему CAS допустил Валиеву к участию в личных соревнованиях в Пекине
12:04
Экономика
Поставки «Газпрома» через территорию Украины сократились до 58,62 млн кубометров
12:03
Общество
Петербург возглавил рейтинг регионов по суточной заболеваемости COVID-19
12:02
Общество
Вопрос о выписке госпитализированного с коронавирусом Жириновского не рассматривается
12:00
Политика
У США своя игра: зачем Вашингтон толкает Украину на провокацию против Донбасса
11:59
Происшествия
Агрессивный пассажир напал на кондуктора автобуса в Колпино
11:52
Общество
В Петербурге не стали продлевать ковид-ограничения для детей с 14 февраля
Все новости

Рейс American Airlines совершил аварийную посадку из-за буйного пассажира

Весь мир
Рейс American Airlines совершил аварийную посадку из-за буйного пассажира
Global Look Press  /  Massimo Insabato / Keystone Press Agency

Канзас-Сити, 14 февраля. Самолет авиакомпании American Airlines был вынужден совершить экстренную посадку после того, как один из пассажиров попытался пробраться в кабину пилотов.

Рейс авиакомпании American Airlines 1775, следовавший из Лос-Анджелеса в Вашингтон совершил аварийную посадку в Канзас-Сити, штат Миссури в результате дебоша, который устроил на борту один из пассажиров. Сообщается, что мужчина попытался войти в кабину пилотов, а когда это не удалось — решил открыть одну из дверей и покинуть самолет.

Благодаря вмешательству членов экипажа и помощи нескольких пассажиров, буйного мужчину удалось связать. После приземления в аэропорту Канзас-Сити он был передан в руки правоохранительных органов.

«Когда я поднялся, мне показалось, что парень пытался открыть наружную дверь самолета. Так что мы как бы удерживали его от этого и просто пытались усмирить его», — рассказал Карлос Рохас — один из пассажиров, помогавших утихомирить буяна.

По его словам, в течение всего полета задержанный проявлял признаки беспокойства и ходил по салону самолета.

По словам другого пассажира, который стал очевидцем произошедшего, мужчина попытался проникнуть в кабину пилотов, а затем попытался выйти через главную дверь, прежде чем его скрутили несколько пассажиров.

«Стюардесса побежала в заднюю часть самолета, взяла кофейник и начала бить парня по голове», — сообщил Муаз Мустафа после того, как самолет приземлился.

По его словам, мужчина «сильно истекал кровью». Для того, чтобы усмирить буяна потребовались усилия трех стюардесс и трех пассажиров, которым в конечно счете удалось повалить дебошира на пол и связать его руки и ноги.

По данным Федерального управления гражданской авиации США, в прошлом году его сотрудники провели более 1000 расследований в отношении авиадебоширов — больше, чем за предыдущие семь лет вместе взятых. По словам чиновников, в основном подобные инциденты связаны с пассажирами, которые отказывались надевать маску во время полета.

Сообщается, что через три часа все пассажиры рейса 1775 продолжили свой полет в Вашингтон.

 

Вернуться назад
Все новости / Весь мир / Рейс American Airlines совершил аварийную посадку из-за буйного пассажира
сша авиаинцидент
Комментировать