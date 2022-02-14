Рейс American Airlines совершил аварийную посадку из-за буйного пассажира

Канзас-Сити, 14 февраля. Самолет авиакомпании American Airlines был вынужден совершить экстренную посадку после того, как один из пассажиров попытался пробраться в кабину пилотов.

Рейс авиакомпании American Airlines 1775, следовавший из Лос-Анджелеса в Вашингтон совершил аварийную посадку в Канзас-Сити, штат Миссури в результате дебоша, который устроил на борту один из пассажиров. Сообщается, что мужчина попытался войти в кабину пилотов, а когда это не удалось — решил открыть одну из дверей и покинуть самолет.

An American Airlines flight headed to Washington was diverted to Kansas City after crew members and passengers subdued an unruly passenger, the airline said https://t.co/lGqtab7pfu pic.twitter.com/HWcWwRJvs9 — Reuters (@Reuters) February 14, 2022

Благодаря вмешательству членов экипажа и помощи нескольких пассажиров, буйного мужчину удалось связать. После приземления в аэропорту Канзас-Сити он был передан в руки правоохранительных органов.

«Когда я поднялся, мне показалось, что парень пытался открыть наружную дверь самолета. Так что мы как бы удерживали его от этого и просто пытались усмирить его», — рассказал Карлос Рохас — один из пассажиров, помогавших утихомирить буяна.

По его словам, в течение всего полета задержанный проявлял признаки беспокойства и ходил по салону самолета.

По словам другого пассажира, который стал очевидцем произошедшего, мужчина попытался проникнуть в кабину пилотов, а затем попытался выйти через главную дверь, прежде чем его скрутили несколько пассажиров.

«Стюардесса побежала в заднюю часть самолета, взяла кофейник и начала бить парня по голове», — сообщил Муаз Мустафа после того, как самолет приземлился.

По его словам, мужчина «сильно истекал кровью». Для того, чтобы усмирить буяна потребовались усилия трех стюардесс и трех пассажиров, которым в конечно счете удалось повалить дебошира на пол и связать его руки и ноги.

[News] An American Airlines flight was diverted to Kansas City due to an ‘unruly passenger’ – India Official https://t.co/VrMAXfVGmJ — ????امان شیخ???? (@the_ashqking) February 14, 2022

По данным Федерального управления гражданской авиации США, в прошлом году его сотрудники провели более 1000 расследований в отношении авиадебоширов — больше, чем за предыдущие семь лет вместе взятых. По словам чиновников, в основном подобные инциденты связаны с пассажирами, которые отказывались надевать маску во время полета.

Сообщается, что через три часа все пассажиры рейса 1775 продолжили свой полет в Вашингтон.