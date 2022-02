Рейс American Airlines совершил аварийную посадку из-за буйного пассажира

Канзас-Сити, 14 февраля. Самолет авиакомпании American Airlines был вынужден совершить экстренную посадку после того, как один из пассажиров попытался пробраться в кабину пилотов.

Рейс авиакомпании American Airlines 1775, следовавший из Лос-Анджелеса в Вашингтон совершил аварийную посадку в Канзас-Сити, штат Миссури в результате дебоша, который устроил на борту один из пассажиров. Сообщается, что мужчина попытался войти в кабину пилотов, а когда это не удалось — решил открыть одну из дверей и покинуть самолет.

An American Airlines flight headed to Washington was diverted to Kansas City after crew members and passengers subdued an unruly passenger, the airline said https://t.co/lGqtab7pfu pic.twitter.com/HWcWwRJvs9