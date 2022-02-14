Рекламные конструкции пополняют бюджет Казани на сотни миллионов рублей

Казань, 14 февраля. По прогнозам в нынешнем году бюджет Казани пополнится на 435 млн рублей за счет рекламных конструкций. Применение цифровых поверхностей дает высокие результаты.

Рынок наружной рекламы удалось урегулировать, сообщает издание «KAZANFIRST». Прибыль, недополученную в 2020 году, полностью восстановили за счет городских мер поддержки. В прошлом году с учетом отсроченных платежей в бюджет собрано 335 млн рублей. В текущем 2022 году город планирует собрать 435 млн рублей. В Казани в данный момент действует 1092 разрешения на установку и эксплуатацию рекламных конструкций. Если доля брандмауэров в фасадной рекламе продолжает снижаться, количество медиафасадов растет. Наряду с медиафасадами в цифровом формате функционирует 73 еврощита, а также 9 цифровых конструкций крупного формата – суперсайты и суперборды.

Ранее ФАН писал, что россияне готовы строить успешную карьеру в Казани. Эксперты рекрутингового сервиса «Работа.ру» опубликовали результат опроса о городах России, подходящих для карьерного роста.