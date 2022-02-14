Мемориальный комплекс защитникам Отечества и часовню построят в мордовских Старых Найманах

Саранск, 14 февраля. Инициатором создания памятного комплекса и часовни в Старых Найманах выступил руководитель отдела по взаимодействию с вооруженными силами и правоохранительными органами игумен Ардатовской и Атяшевской епархии отец Гурий.

По замыслу игумена, новый комплекс в селе Старые Найманы Большеберезниковского района Мордовии объединит в себе монумент защитникам Родины, погибшим при выполнении воинского долга в локальных вооруженных конфликтах, часовню в честь святителя Николая Чудотворца и бронетранспортер, сообщают «Известия Мордовии».

Отмечается, что соответствующий проект уже подготовлен. К возведению часовни планируется приступить уже этой весной. Она будет строиться на народные пожертвования.

Ранее ФАН сообщал о встрече главы Мордовии Артема Здунова с представителями крупнейшего в мире мотоклуба Harley Owners Group (HOG). Во время переговоров обсуждалась возможность проведения в Мордовии масштабного мотошоу.