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Политолог об эвакуации посольств: Украина использована и брошена коллективным Западом

Украина
Политолог об эвакуации посольств: Украина использована и брошена коллективным Западом
Федеральное агентство новостей  /  Денис Машкин

Запад Украину оставляет, она для него — «отрезанный ломоть». Разговоры о поддержке позади — дипломаты не только США, но и многих других стран покидают Киев. Такое мнение ФАН высказала политолог, заместитель директора Центра геополитических экспертиз Наталья Макеева.

Переезд во Львов

Временная поверенная в делах США на Украине Кристина Квин переезжает из Киева во Львов. Об этом пишут украинские СМИ, ссылаясь на источники в дипломатической службе США.

Квин едет во Львов вместе с другими американскими дипломатами. Там будет работать основная команда посольства США, включая руководителей отделов. Решение о переводе сотрудников было принято срочно из-за «изменения оценок безопасности».

Политолог об эвакуации посольств: Украина использована и брошена коллективным Западом
Федеральное агентство новостей /

«Это временное решение, команда посольства вернется в Киев, как только это позволит ситуация безопасности», — добавили в Госдепе США.

Слова закончились

Как считает Наталья Макеева, реальность войны в Донбассе проступает все явственнее через язык дипломатии и политологии. Через бесконечный обмен высказываниями, через переговоры. Похоже, слова все же закончились, а переговоры себя исчерпали.

«Причем ясно и то, что Запад Украину оставляет, она для него — «отрезанный ломоть». Разговоры о поддержке позади — дипломаты не только США, но и многих других стран покидают Киев. Канада выводит часть своих военных, а британские авиастрахователи отказываются работать, случись что, с бортами, находящимися в воздушном пространстве Украины. Украина, как и следовало ожидать, использована и брошена коллективным Западом, у которого нет никакого желания переходить из-за нее к «горячей» фазе третьей мировой войны», — пояснила Наталья Макеева.

Политолог об эвакуации посольств: Украина использована и брошена коллективным Западом
Федеральное агентство новостей /

По ее мнению, эта территория досталась Западу в результате мошенничества. У него нет на нее моральных прав. Не дожидаясь очередного, далеко не первого в истории, «удара по морде», Запад бежит, как бежал из Вьетнама и Афганистана, бросая своих марионеток. Которые, впрочем, тоже вряд ли долго задержатся на территории Украины.

«У Киева теоретически было много шансов сохранить страну... 30 лет — большой срок. За это время можно было построить процветающее государство. В 2014 году можно было не допустить ни Майдана, ни последовавшей за ним войны. И даже потом Россия бесконечно, как некую мантру, твердила «Минску нет альтернативы!» При том, что «Минск» — не что иное, как «дорожная карта» по возвращению ДНР и ЛНР, а также границы под украинский контроль. Но в Киеве не захотели. Провокации продолжаются ежедневно. Вечером воскресенья свежая порция пушечного мяса была переброшена к линии соприкосновения», — добавила Наталья Макеева.

Она отметила, что Киев не делает ровным счетом ничего, чтобы не допустить той «последней капли», той настоящей и окончательной «точки невозврата», на которую Россия не сможет не отреагировать. А что касается американских дипломатов, то, по ее мнению, они переезжают во Львов поближе к границе, подальше от центра будущих великих и грозных событий, чтобы успеть при необходимости покинуть страну.

Российская сторона уже не раз опровергала все обвинения стран Запада и Украины о якобы готовящемся «вторжении» на территорию соседнего государства. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на этот счет подчеркивал, что Москва никогда ни на кого не нападала первой.

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