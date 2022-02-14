Посол Пристайко не исключил отказа Украины от вступления в НАТО

Лондон, 14 февраля. Киев может отказаться от желания вступить в НАТО, чтобы «избежать войны». Такое мнение высказал посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко.

В интервью радиостанции BBC дипломат подчеркнул, что сейчас Украина пытается найти лучший способ решения проблемы.

«Если нам придется пойти на серьезные уступки, — это то, что мы можем сделать», — высказался Пристайко.

В свою очередь пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Сергей Никифоров отметил, что стремление Украины в НАТО и ЕС закреплено в конституции страны.

Ранее кандидат в президенты Франции от партии «Республиканцы» Валери Пекресс назвала несвоевременным вопрос о вступлении Украины в НАТО. По ее словам, эта тема не стоит на повестке дня.