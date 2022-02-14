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Государство будет контролировать стоимость ритуальных услуг в России

Экономика
Государство будет контролировать стоимость ритуальных услуг в России
Невские Новости  /  Тильда Котлинская

Москва, 14 февраля. Законопроект о похоронном деле, разработанный в Госдуме, предусматривает фиксацию стоимости ритуальных услуг в регионах и контроль за ними со стороны государства, сообщают «Известия».

Согласно документу, ритуальные агентства должны будут получать разрешения на работу. Их внесут в специальный реестр, содержащий сведения о перечне услуг и ценах на них. Также создадут список недобросовестных ритуальных агентств. Вся эта информация станет доступна всем россиянам.

Авторы инициативы предлагают установить предельную стоимость на гарантированные услуги по погребению умерших. Они включают в себя оформление документов для похорон, предоставление гроба, транспортировку и подготовку тела к погребению, захоронение или кремацию, обустройство кладбищ и подержание порядка на них.

Определенный перечень ритуальных услуг должен оказываться бесплатно, а ритуальные агентства будут получать компенсацию от государства в пределах 6964,68 рубля. Сумма подлежит ежегодной индексации.

В Госдуме предлагают принять новый закон взамен действующего с 1996 года и сделать похороны госуслугой. Право на осуществление ритуальных услуг должны иметь только специализированные компании, которые будут созданы органами местного самоуправления, а затем контролироваться ими. Закон о похоронном деле могут принять впервые с 1996 года, уточняет «ФедералПресс».

В России ранее предложили ввести уголовную статью за мошенничество в сфере ритуальных услуг. В качестве наказания предусмотрен штраф до 300 тысяч рублей или тюремное заключение сроком до 4 лет.

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