Сенатор Ковитиди назвала возможную причину провоцирования Соединенными Штатами войны из-за Украины

Член Совета Федерации Ольга Ковитиди в авторской колонке для ФАН оценила роль Соединенных Штатов в провоцировании кризиса вокруг Украины. Тревожные заявления о якобы готовящемся «нападении» России на Украину поступали из Вашингтона в течение всех выходных. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в связи с этим заявил, что в настоящий момент отношения Москвы и Вашингтона фактически «лежат на полу».

По мнению российского сенатора Ольги Ковитиди, нагнетание истерии — целиком на совести нынешней администрации США. Напоминаем, мнение колумниста может не совпадать с позицией редакции ФАН.

Меня как политика не удивляет недавнее заявление пресс-секретаря Пентагона Джона Кирби, что США не будут вводить превентивные санкции против России, а оставят их «в резерве». Видимо, в американском военном ведомстве располагают информацией об уже ставших публичными критических настроениях в американском обществе на фоне фактически начавшихся в этой стране промежуточных выборов. В связи с этим напомню известную английскую пословицу:

If you can’t be good, be careful («Если не можешь быть хорошим, будь осторожен»).