Сенатор Ковитиди назвала возможную причину провоцирования Соединенными Штатами войны из-за Украины

Член Совета Федерации Ольга Ковитиди в авторской колонке для ФАН оценила роль Соединенных Штатов в провоцировании кризиса вокруг Украины. Тревожные заявления о якобы готовящемся «нападении» России на Украину поступали из Вашингтона в течение всех выходных. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в связи с этим заявил, что в настоящий момент отношения Москвы и Вашингтона фактически «лежат на полу».

По мнению российского сенатора Ольги Ковитиди, нагнетание истерии — целиком на совести нынешней администрации США. Напоминаем, мнение колумниста может не совпадать с позицией редакции ФАН.

ФБА «Экономика сегодня» /

Ради чего США провоцируют войну в Европе. Колонка Ольги Ковитиди

Меня как политика не удивляет недавнее заявление пресс-секретаря Пентагона Джона Кирби, что США не будут вводить превентивные санкции против России, а оставят их «в резерве». Видимо, в американском военном ведомстве располагают информацией об уже ставших публичными критических настроениях в американском обществе на фоне фактически начавшихся в этой стране промежуточных выборов. В связи с этим напомню известную английскую пословицу:

If you can’t be good, be careful («Если не можешь быть хорошим, будь осторожен»).

Думаю, это выражение как нельзя лучше подходит к сложившейся в Соединенных Штатах ситуации. Напомню о заявлении российского посла в США о раздувании администрацией Джо Байдена «мыльного пузыря» из-за Украины. Есть немало подтверждений, что многие американцы связывают последние внешнеполитические шаги вашингтонской администрации с неоправданными тратами денег американских налогоплательщиков в ущерб интересам США.

Напомню, Россия никому не угрожает, но твердо ставит вопрос о гарантиях собственной безопасности, защищая границы своего государства от расширения НАТО. Многие на Западе уже осознают, что все разговоры о «российском вторжении» на Украину — это просто миф, в который не стоит верить. А усиленная электризация политической ситуации со стороны администрации США и руководства НАТО, пугающих планету «мировой войной» и «вторжением русских», вызывает в Европе все больше раздражения.

На Западе в преддверии приближающихся в нескольких странах выборов все чаще звучат голоса, что организованная Белым домом дорогая и бесполезная санкционная кампания — лишь прикрытие для громкого провала команды Байдена, не исполнившей своих предвыборных обещаний. Американские СМИ признают, что, в частности, не выполнены обещания, касающиеся восстановления американской экономики, серьезно пострадавшей от пандемии. В связи с этим в мире все громче слышны мнения, что администрация Байдена рассматривает единственный путь удержаться у власти — отвлечь внимание от своих неоправданных промахов. В первую очередь я имею в виду самый высокий уровень инфляция в США за последние десятилетия.

Федеральное агентство новостей /

Именно для отвлечения своих граждан от внутриамериканских проблем, как считают многие аналитики, с которыми я согласна, и ведется вся эта кампания по втягиванию Европы в новую войну под предлогом мнимой «российской угрозы».

Не сомневаюсь, что администрации Байдена хорошо известно, что в результате пандемии в США резко выросло число бедных, а значит — миф об американском всеобщем благосостоянии также может пошатнуться. Одним из болезненных ударов по политическому имиджу нынешнего главы Белого дома стал провал главного предвыборного обещания Байдена — его разрекламированной программы поддержки рабочих и среднего класса Build Back Better («Отстроим вновь и сделаем лучше»). В США уже звучат голоса, что эта программа безнадежно провалилась, причем не из-за противников, а из-за своего же сенатора-демократа. Все это свидетельство того, что Демократическая партия США имеет все шансы потерпеть сокрушительное поражение на промежуточных выборах осенью 2022 года.

Решение будет принимать только народ США, но при этом демократы уже запугивают весь западный мир возможным возвращением в большую политику 45-го президента США Дональда Трампа. Судя по всему, для «сдерживания» Трампа для американских демократов все средства хороши, даже такие далекие от принципов демократии, как провокации в Донбассе и ложные обвинения России по любому поводу.