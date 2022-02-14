La Stampa: глава МИД Италии Луиджи Ди Майо планирует посетить Россию на этой неделе

Рим, 14 февраля. Итальянский министр иностранных дел Луиджи Ди Майо собирается посетить Россию и Украину. Об этом пишет издание La Stampa.

Как сообщают журналисты, на этой неделе глава МИД Италии намерен прилететь в Москву и Киев из-за ситуации вокруг Украины.

Также издание Corriere della Sera передает, что если на встрече министров обороны стран НАТО примут решение об усилении присутствия Альянса в Восточной Европе, то порядка двух тысяч итальянских военных отправят в Болгарию, Венгрию, Словакию и Румынию. При этом пока военная миссия не согласована с парламентом Италии, указывают журналисты.

Ранее замглавы МИД страны Манлио Ди Стефано заявил, что Италия должна заботиться об энергобезопасности в долгосрочной перспективе. Российские поставки, по его словам, можно будет заменить импортом энергоресурсов из трех других государств.