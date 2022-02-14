В партии Зеленского признали, что истерика вокруг «вторжения» России — это спецоперация США

Удивительно, но факт. Чем дальше, тем сильнее инспирированная Вашингтоном и Лондоном истерия вокруг многократно анонсированного Западом «вторжения» России на Украину бьет не по Москве, а по Киеву.

Я уже писал о том, как пустеющий кошелек заставил украинские верхи перестать играть в непрерывный алармизм. Вкратце произошло следующее. Постмайданное руководство Незалежной радостно вторило тиражируемым Вашингтоном и Лондоном тезисам о «подготовке РФ агрессии против Украины» примерно до конца января 2022 года, а затем этот энтузиазм у команды Зеленского как отрезало. Почему? Потому что внезапно выяснилось, что в связи с нервной обстановкой в государстве на Украине значительно усилился отток капиталов за рубеж (на фоне паники туда вывели 12,5 миллиарда долларов), потенциальные инвесторы начали в панике шарахаться от Незалежной, украинские суверенные еврооблигации подешевели сразу на 8%, а гривна за январь просела с 27,2 за доллар до 28,3. Экономика Незалежной, и без того дышащая на ладан, откровенно начала трещать по швам и разваливаться.

Эта угроза для Владимира Зеленского оказалась куда более реальной, чем мнимые российские танки, якобы готовые «рвануть на Киев». Поэтому Зеленский и ко стремительно переобулись в прыжке и… принялись утверждать, что все слухи о грядущем российском вторжении — это провокации Москвы. Поэтому, мол, граждане украинцы, сохраняйте хладнокровие и не поддавайтесь на провокации!

Федеральное агентство новостей /

С учетом того, что страсти вокруг «вторжения на Украину» нагнетала не Москва, а любимые иностранные «партнеры» Киева в лице Вашингтона и Лондона, новая риторика команды президента Незалежной со стороны выглядела как откровенно дурацкая. Но Владимиру Александровичу, у которого вся экономика Украины начинала идти вразнос, явно было уже не до таких «мелочей».

Зеленский пытался убедить иностранных «партнеров» снизить накал страстей вокруг темы «вторжения» и тем самым прекратить рушить экономический фундамент Незалежной. Но у «партнеров» имелись собственные интересы в ими же устроенной вакханалии, так что накал страстей не только не снизился, но, напротив, продолжал расти!

Очередным ударом для Зеленского стало озвучивание западными СМИ новых «точных дат российского вторжения» (15 и 16 февраля), а также эвакуация с Украины персонала местного посольства США, что спровоцировало кампанию по массовому исходу с Незалежной дипломатических сотрудников и других стран. Прекрасно понимая, чем все эти «перформансы» обернутся для его государства, Зеленский впал в откровенную истерику, призвав представить ему доказательства того, что «российское вторжение» начнется именно 16 февраля. Всем было понятно, что вопрос Владимир Александрович адресовал своим «благодетелям» из Вашингтона и Лондона. Те предпочли отмолчаться.

Федеральное агентство новостей /

Зато молчать не стали британские страховые компании, разославшие собственникам самолетов, которые отдали их в лизинг авиакомпаниям, официальное письмо о том, что через 48 часов перестает действовать страховое покрытие над Украиной для любого воздушного судна. Над Незалежной повис призрак грядущей воздушной блокады. О чем тут же и написал депутат Верховной рады Украины от фракции «Европейская солидарность»

Ситуация, в которой находилась постмайданная Украина, и без того была аховой. Теперь же она грозила превратиться вовсе в безнадежную. И тут произошло то, о чем еще вчера никто и подумать не мог — в пропрезидентской фракции «Слуга народа» открыто заговорили, что весь наблюдаемый дурдом вокруг мнимой готовности РФ «вторгнуться» на Украину — это… «информационная спецоперация США». Тем самым политическая «гвардия» Зеленского полностью согласилась с выводом, который давным-давно сделала Москва!

Как говорится, и смех и грех.

Тем временем в эфире CNN советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан неожиданно объявил, что Соединенные Штаты не знают дату начала «войны России с Украиной». Окружение Зеленского облегченно выдохнуло. И совершенно зря. Потому что тут же появилась информация, что временная поверенная в делах США на Украине Кристина Квин и другие американские дипломаты переезжают из Киева во Львов. Подальше от «потенциальных районов российского вторжения».

В общем, «все смешалось в доме Облонских». Ждем продолжения.