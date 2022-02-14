Судебные приставы накажут водителей-должников

Москва, 14 февраля. Заведующий «Западной коллегией адвокатов» Москвы Александр Инютин объяснил смысл инициативы Федеральной службы судебных приставов (ФССП).

Как напомнил Инютин, ФССП еще в прошлом году объявила о разработке мер по воздействию на водителей-должников. Теперь с учетом согласованных с Государственной инспекцией безопасности дорожного движения (ГИБДД) регламентов в России начнут временно отстранять должников от управления транспортными средствами. По словам Инютина, принципиальным моментом является именно то, что речь не идет о лишении водительских прав, так как должники будут ограничены в своих правах временно, пока не погасят задолженность, сообщает Life.

Поясняется, что информация о задолженности попадает в базу ГИБДД. При любой проверке документов инспектор, обнаруживший водителя в базе должников, составит протокол об административном правонарушении в порядке статьи 27.12 КоАП РФ за управление без действительных документов. Если должник не предоставит в ФССП документы об оплате долга или не обжалует данное постановление, его автомобиль отправят на штрафстоянку.

Уточняется, что ограничить в управлении транспортным средством нельзя должников, на чьем иждивении находятся дети-инвалиды либо инвалиды I и II группы; людей, фактически проживающих в отдаленной местности; тех, чья профессиональная деятельность связана с управлением транспортом, а также должников по кредитам и за коммунальные услуги.

Прочие злостные неплательщики штрафов за нарушения Правил дорожного движения (ПДД), неплательщики алиментов, а также те, кто обязан возместить вред здоровью или накопил штрафов на общую сумму более 10 тысяч рублей (кроме «выписанных» дорожными камерами) рискуют быть временно отлученными от управления автомобилем.

Ранее ФАН сообщал о том, как в службе управления судебных приставов Хакасии нашли управу на уклонявшуюся от выплаты долга жительницу Саяногорска. Задолжавшую 139 тысяч рублей одной из кредитных организаций Хакасии обнаружили в Санкт-Петербурге. До этого она меняла города проживания и несколько раз сменила фамилию.