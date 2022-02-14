Теневой глава МИД Британии Ламми назвал премьера Джонсона «посмешищем»

Лондон, 14 февраля. Британский премьер Борис Джонсон превращает страну в «посмешище». Такое мнение выразил теневой министр иностранных дел Дэвид Ламми.

В интервью изданию The Independent дипломат подчеркнул, что Джонсону некогда заниматься ситуацией в стране и мире, так как он занят скандалом об алкогольных вечеринках на Даунинг-стрит. Тема настолько отвлекает премьер-министра, что он даже не может позвонить президенту РФ Владимиру Путину. Впрочем, возможно, он его попросту боится, говорит Ламми.

«И совершенно очевидно, что наши враги смеются над Борисом Джонсоном, а наши союзники от него в отчаянии, в то время как британцам в их основной массе за него стыдно», — сказал дипломат.

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Ламми также высмеял Джонсона за «глубоко неуместные» популистские высказывания о Европе и его размолвки с президентом Франции Эммануэлем Макроном из-за рыболовной отрасли. В результате Великобританию перестали воспринимать всерьез на международном уровне, говорит министр.

«Нам в это очень непростое время попался не тот премьер-министр», — подытожил Дэвид Ламми.

Ранее стало известно, что британские военные инструкторы начали покидать территорию Украины. Об этом сообщил заместитель министра обороны королевства Джеймса Хеппи, передает НСН. Как отметила спикер МИД РФ Мария Захарова, деятельность США и Великобритании является классической пропагандой войны. Тем самым эти страны откровенно нарушают Международный пакт о гражданских и политических правах.