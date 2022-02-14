Зачинщики войны: зачем США оправдываются за огласку «разведданных» о ситуации на Украине

США ради коммерческих интересов транснациональных корпораций и аппетитов американских банкиров готовы пожертвовать тысячами жизней. Такое мнение ФАН высказал политический аналитик Владимир Соловейчик.

Оправдание США

Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан объяснил, с какой целью США передают разведывательные данные о ситуации на Украине.

wikipedia.org / U.S. Department of State / Public Domain

«США предают огласке свои разведданные по Украине в попытке предотвратить войну, не спровоцировать ее», — заявил Салливан.

Опасения Вашингтона

Как отметил Владимир Соловейчик, судя по заявлениям Салливана, в аппарате президента США Джо Байдена есть серьезные опасения, что реальная война Украины против ДНР и ЛНР с участием в наземных операциях в Донбассе военнослужащих США приведет к огромным потерям среди личного состава. Поэтому высокопоставленные американские чиновники заранее подстраховываются.

«Им не хочется выглядеть в глазах американского и мирового общественного мнения зачинщиками войны. Попутно они устами Салливана пытаются улучшить имидж американских шпионских ведомств, причем не одного лишь ЦРУ, а всего «сообщества спецслужб», показать, что они не подстрекатели, а якобы «объективные информаторы» и чуть ли не «миротворцы», — пояснил Владимир Соловейчик.

Global Look Press / Pool via CNP /MediaPunch / www.imago-images.de

Он считает, что позиция американских спецслужб и американских властей — это позиция провокаторов. Они ради коммерческих интересов транснациональных корпораций и аппетитов американских банкиров готовы пожертвовать тысячами жизней.

«Типичная империалистическая политика, ничего нового в подобном подходе нет», — резюмировал Владимир Соловейчик.

Российская сторона уже не раз опровергала все обвинения стран Запада и Украины о якобы готовящемся «вторжении» на территорию соседнего государства. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на этот счет подчеркивал, что Москва никогда ни на кого не нападала первой.