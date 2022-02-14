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Проект «Большое Золотое кольцо» будут обсуждать владимирцы
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Проект «Большое Золотое кольцо» будут обсуждать владимирцы
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Владимир, 14 февраля. Начал работать портал «Большое-золотое-кольцо.рф», созданный для сбора и обработки предложений россиян по развитию одноименного туристического маршрута. Представить свои идеи можно до 15 марта.

Проект расширения маршрута «Золотое кольцо России» станет мощным толчком для развития туризма во Владимирской области, пишет издание «Владимирские ведомости». Он позволит по-новому увидеть потенциал исторических городов и нестандартно представить гостям и более молодые поселения. По словам врио губернатора Александра Авдеева, будет правильно, если жители, как гостеприимные хозяева области, примут участие в реализации этого проекта.

Представленные идеи будут использованы при планировании развития туризма на территории «Большого Золотого кольца».  Это долгосрочный проект комплексного развития девяти областей как единого туристического кластера: Владимирской, Ивановской, Калужской, Костромской, Московской, Рязанской, Тверской, Тульской и Ярославской – в рамках реализации договора с Ростуризмом, подписанного в июне 2021 года на Петербургском международном экономическом форуме. Реализация проекта рассчитана на период до 2035 года. 

Ранее сообщалось, что Муром вошел в пятерку самых романтичных городов России. Старинный город во Владимирской области пропустил вперед только Санкт-Петербург.

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