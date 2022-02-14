Талибы заявили о переброске десяти тысяч боевиков к границе с Таджикистаном и Узбекистаном

Кабул, 14 февраля. Движение «Талибан»1 (запрещенная в РФ террористическая организация) направит десять тысяч боевиков в граничащие с Таджикистаном и Узбекистаном афганские провинции.

Начальник генштаба ВС талибов (участники запрещенной в России организации «Талибан») Кари Фасихуддин Фитрат заявил, что в ближайшее время к переброшенным в приграничные районы подразделениям присоединятся боевые самолеты ВВС Афганистана.

«Мощная армия, вооруженная самой современной техникой системы НАТО и США, дислоцированная в северных и северо-восточных провинциях страны, примет меры против любого вооруженного действия», — сообщил Фитрат.

Ранее издание ytro.news писало, что талибы обратились за помощью к властям Таджикистана и Узбекистана. Они попросили оказать содействие в возвращении угнанной авиации. В США считают, что боевую технику вряд ли удастся вернуть.

1 Организация запрещена на территории РФ.