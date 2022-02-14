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Доллар укрепляется на старте торгов Мосбиржи

Экономика
Доллар укрепляется на старте торгов Мосбиржи
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 14 февраля. Доллар и евро укрепились по отношению к рублю в начале торговой сессии в понедельник, свидетельствуют данные Московской биржи.

Курс доллара вырос на 0,89% в сравнении с показателями закрытия предыдущего торгового дня и достигал отметки в 78,29 рубля. Однако по состоянию на 9:10 американская валюта торгуется на уровне 76,7 рубля.

Курс евро поднялся на 0,57% в первые минуты, до 88,03 рубля, а после коррекции снизился до 87,2 рубля. Евро восстанавливается после локального падения, закончившегося 9 февраля.

Российская валюта сохраняет потенциал роста при ослаблении геополитического давления, заявил ранее руководитель направления «Финансы и экономика» Института современного развития Никита Масленников.

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Все новости / Экономика / Доллар укрепляется на старте торгов Мосбиржи
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