Доллар укрепляется на старте торгов Мосбиржи

Москва, 14 февраля. Доллар и евро укрепились по отношению к рублю в начале торговой сессии в понедельник, свидетельствуют данные Московской биржи.

Курс доллара вырос на 0,89% в сравнении с показателями закрытия предыдущего торгового дня и достигал отметки в 78,29 рубля. Однако по состоянию на 9:10 американская валюта торгуется на уровне 76,7 рубля.

Курс евро поднялся на 0,57% в первые минуты, до 88,03 рубля, а после коррекции снизился до 87,2 рубля. Евро восстанавливается после локального падения, закончившегося 9 февраля.

Российская валюта сохраняет потенциал роста при ослаблении геополитического давления, заявил ранее руководитель направления «Финансы и экономика» Института современного развития Никита Масленников.