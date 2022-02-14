Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
14 февраля 10:43
10:43
Происшествия
Драка с участием шести человек закончилась стрельбой возле кафе в Сосново
10:42
Происшествия
Петербурженка попала в больницу с черепно-мозговой травмой после падения сосульки с крыши
10:40
Олимпийские игры 2022
Гендиректор ФФКР Коган отреагировал на допуск Валиевой к личному турниру ОИ
10:38
Олимпийские игры 2022
Камила Валиева чисто откатала программу на тренировке в Пекине
10:38
Армия
Народная милиция ЛНР: Светлодарская дуга станет одной из главных целей для ВСУ
10:37
Олимпийские игры 2022
МОК рассчитывает, что Олимпиаду в Пекине запомнят не только по делу Валиевой
10:35
Общество
Мемориальный комплекс защитникам Отечества и часовню построят в мордовских Старых Найманах
10:32
Политика
Румынский военный Василеску: Путин раскрыл истинные мотивы США
10:31
Общество
Проект «Большое Золотое кольцо» будут обсуждать владимирцы
10:26
Политика
В партии Зеленского признали, что истерика вокруг «вторжения» России — это спецоперация США
Все новости

Вильфанд призвал россиян не ждать климатических аномалий в ближайшие дни

Общество
Вильфанд призвал россиян не ждать климатических аномалий в ближайшие дни
Федеральное агентство новостей  /  Наталья Макеева

Москва, 14 февраля. Спокойная погода установится почти на всей территории России. Такой прогноз сделал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Специалист отметил, что в ближайшие дни в стране не прогнозируются опасные климатические явления. Исключением могут стать южные регионы, где возможен сильный ветер до 20 метров в секунду. При этом выпадения осадков там не произойдет, подчеркнул Вильфанд.

«Что касается прогноза опасных явлений, то их, к счастью, мало сейчас по стране. Это тот случай, когда "отсутствие новостей — хорошая новость", как говорят англичане», — цитирует его ТАСС.

Напомним, погода летом этого года в России может оказаться жаркой и даже засушливой. Об этом ранее предупредил ведущий сотрудник центра «Фобос» Евгений Тишковец. Точность такого летнего прогноза составляет 60-70%.

Вернуться назад
Все новости / Общество / Вильфанд призвал россиян не ждать климатических аномалий в ближайшие дни
погода прогноз вильфанд
Комментировать