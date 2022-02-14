Вильфанд призвал россиян не ждать климатических аномалий в ближайшие дни

Москва, 14 февраля. Спокойная погода установится почти на всей территории России. Такой прогноз сделал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Специалист отметил, что в ближайшие дни в стране не прогнозируются опасные климатические явления. Исключением могут стать южные регионы, где возможен сильный ветер до 20 метров в секунду. При этом выпадения осадков там не произойдет, подчеркнул Вильфанд.

«Что касается прогноза опасных явлений, то их, к счастью, мало сейчас по стране. Это тот случай, когда "отсутствие новостей — хорошая новость", как говорят англичане», — цитирует его ТАСС.

Напомним, погода летом этого года в России может оказаться жаркой и даже засушливой. Об этом ранее предупредил ведущий сотрудник центра «Фобос» Евгений Тишковец. Точность такого летнего прогноза составляет 60-70%.