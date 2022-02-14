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МЧС Московской области предупреждает: лед уже стал опасно тонким на 13 водоемах
Общество
МЧС Московской области предупреждает: лед уже стал опасно тонким на 13 водоемах
 /  Пресс-служба ГУ МЧС России по Новосибирской области

Москва, 14 февраля. ГУ МЧС по Московской области опубликован документ о проведении профилактических мероприятий в местах скопления людей на водоемах области. Эксперты замерили толщину льда на 52 водных объектах региона.

Как сообщает издание «Вести Подмосковья», в соответствии со справкой МЧС, средняя толщина ледяного покрова на водоемах региона достигает 24 см. Небезопасными считаются водные объекты с толщиной льда менее 7 см.  Опасными названы 13 мест в 13 муниципалитетах. Это река Москва в городе Бронницы (горокруг Бронницы) и деревне Кукарино (горокруг Можайск), река Вохонка в городе Павловский Посад, река Ольховка в селе Ульянино городского округа Раменское (0 – 7 см), река Яуза в поселке Дружба городского округа Мытищи (2 см), река Гнилуша в деревне Житнево горокруга Домодедово, река Москва в городе Коломна, река Ока в поселке Белоомут горокруга Луховицы, набережная реки Клязьма в городе Орехово-Зуево (0 –16 см). 

Ранее ФАН информировал о том, что полицейский спас двоих детей, провалившихся под лед в Ростовской области. Заметив в воде двух мальчишек, страж правопорядка бросил автомобиль на мосту и побежал к воде.

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мчс лед проверка водоемы
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