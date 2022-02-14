Начинается формирование экипажа самого мощного надводного корабля ВМФ России

Несмотря на то, что до завершения ремонтно-модернизационных работ на тяжелом атомном ракетном крейсере «Адмирал Нахимов», еще остается сделать очень много (например, установить свыше 5 тысяч единиц оборудования и более миллиона различных изделий), недавно появилась информация о начале формирования экипажа корабля. Таковой будет состоять из почти тысячи человек, которых предполагается набрать из числа личного состава Северного, Балтийского, Черноморского и Тихоокеанского флотов.

Таким образом, можно констатировать, что «Нахимов», пусть и с изрядной задержкой, но все же продолжает готовиться к своему выходу в море.

Напомню, что тяжелый атомный ракетный крейсер «Адмирал Нахимов» — «систершип» флагманского корабля Северного флота России крейсера «Петр Великий» — был заложен 17 мая 1983 года. 25 апреля 1986 года его спустили на воду, а 30 декабря 1988 года крейсер, именовавшийся первоначально «Калинин», пополнил состав ВМФ СССР.

22 апреля 1992 года корабль переименовали в «Адмирала Нахимова». 14 августа 1999-го «Нахимов» встал в Севмаше на ремонт и модернизацию, но сроки нахождения крейсера в заводе по целому ряду причин изрядно затянулись.

Де-факто работы на «Нахимове» начались лишь в 2013 году, когда Севмаш заключил соответствующий контракт с министерством обороны. 2 ноября 2015 года на «Нахимове» закончили демонтаж старого оборудования. В феврале 2016 года на корабле завершили дефектацию конструкции корпуса и начали работу по грунтовке. К марту 2019 года на крейсере были сформированы и установлены фундаменты под новые системы оборудования, производились ремонт и обновление систем жизнеобеспечения, велась прокладка кабель-трасс.

Согласно информации Минобороны, в результате модернизации крейсер будет обладать совершенно новыми тактико-техническими характеристиками и существенно усилит потенциал надводных сил ВМФ России.

mil.ru / Минобороны России

Одной из основных новаций, которая должна быть внедрена на обновленном «Нахимове», является замена противокорабельных ракет П-700 «Гранит» на гиперзвуковые противокорабельные ракеты «Циркон», сверхзвуковые универсальные противокорабельные ракеты среднего радиуса действия П-800 «Оникс» и крылатые ракеты комплекса «Калибр». Вся троица новых ракет будет запускаться из универсальных пусковых установок 3С14.

Ремонт и глубокая модернизация «Нахимова» столкнулись с большим количеством трудностей. Это несколько раз заставляло кораблестроителей и ВМФ сдвигать сроки возвращения крейсера в строй. Первоначально предполагалось, что модернизация крейсера завершится в 2018 году, затем — «до 2020 года». В апреле 2017 года главнокомандующий ВМФ России Владимир Королев заявил, что «Нахимов» будет передан флоту в 2020 году.

В сентябре того же года начальник технического управления Военно-морского флота контр-адмирал Игорь Зварич несколько переформулировал этот тезис, сообщив, что, по планам, ремонт и глубокая модернизация тяжелого атомного ракетного крейсера «Адмирал Нахимов» будут завершены до 2021 года. Но весь 2021-й крейсер продолжал украшать собой набережную Севмаша.

В сентябре 2021 года уже знакомый нам Владимир Королев, ставший заместителем генерального директора ОСК по военному кораблестроению, озвучил новый срок выхода «Нахимова» в море — 2023 год. Хочется надеяться, что на сей раз предсказание Королева сбудется, «Нахимов» станет самым мощным надводным кораблем отечественного ВМФ и новым флагманом Северного флота, а «Петр Великий» наконец-то дождется своей очереди вслед за «систершипом» отправиться на капремонт и модернизацию. Ибо давно пора!