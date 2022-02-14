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Лента
14 февраля 10:43
10:43
Драка с участием шести человек закончилась стрельбой возле кафе в Сосново
10:42
Происшествия
Петербурженка попала в больницу с черепно-мозговой травмой после падения сосульки с крыши
10:40
Олимпийские игры 2022
Гендиректор ФФКР Коган отреагировал на допуск Валиевой к личному турниру ОИ
10:38
Олимпийские игры 2022
Камила Валиева чисто откатала программу на тренировке в Пекине
10:38
Армия
Народная милиция ЛНР: Светлодарская дуга станет одной из главных целей для ВСУ
10:37
Олимпийские игры 2022
МОК рассчитывает, что Олимпиаду в Пекине запомнят не только по делу Валиевой
10:35
Общество
Мемориальный комплекс защитникам Отечества и часовню построят в мордовских Старых Найманах
10:32
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10:31
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В партии Зеленского признали, что истерика вокруг «вторжения» России — это спецоперация США
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«Этот день в истории». Что произошло 14 февраля, праздники, факты, люди

Видео

Цикл передач «Этот день в истории» ежедневно рассказывает о самых интересных событиях и праздниках в мире.

Сегодня, пожалуй, самый романтичный праздник в году — День святого Валентина. Во всем мире его отмечают как День любви. По древней традиции, мальчики и девочки, а также мужчины и женщины обмениваются «валентинками» – милыми поздравительными открытками в форме сердечек. В России 14 февраля стали праздновать в начале 90-х годов прошлого века. В этот день можно поздравить не только своих возлюбленных, но и друзей — это прекрасный повод пожелать всем любви и счастья!

Ровно 72 года назад был подписан «Договор о дружбе, союзе и взаимной помощи» между Советским Союзом и Китайской Народной Республикой. Спустя 30 лет соглашение действовать перестало, однако дипломатические отношения между странами так и остались положительными. На качественно новый уровень двусторонние связи вышли в 2001 году, когда президент Владимир Путин и председатель КНР Цзян Цзэминь подписали в Кремле новый договор.

14 февраля был основан видеосервис YouTube, а также сегодня отмечает 48-летие известный российский комик Гарик Мартиросян. Чем еще знаменательна дата? Узнаете в новом выпуске «Этот день в истории».

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этот день в истории
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