«Этот день в истории». Что произошло 14 февраля, праздники, факты, люди

Цикл передач «Этот день в истории» ежедневно рассказывает о самых интересных событиях и праздниках в мире.

Сегодня, пожалуй, самый романтичный праздник в году — День святого Валентина. Во всем мире его отмечают как День любви. По древней традиции, мальчики и девочки, а также мужчины и женщины обмениваются «валентинками» – милыми поздравительными открытками в форме сердечек. В России 14 февраля стали праздновать в начале 90-х годов прошлого века. В этот день можно поздравить не только своих возлюбленных, но и друзей — это прекрасный повод пожелать всем любви и счастья!

Ровно 72 года назад был подписан «Договор о дружбе, союзе и взаимной помощи» между Советским Союзом и Китайской Народной Республикой. Спустя 30 лет соглашение действовать перестало, однако дипломатические отношения между странами так и остались положительными. На качественно новый уровень двусторонние связи вышли в 2001 году, когда президент Владимир Путин и председатель КНР Цзян Цзэминь подписали в Кремле новый договор.

14 февраля был основан видеосервис YouTube, а также сегодня отмечает 48-летие известный российский комик Гарик Мартиросян. Чем еще знаменательна дата? Узнаете в новом выпуске «Этот день в истории».