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Bloomberg: Зеленский не услышал от Байдена внятного ответа на просьбу о финансовой помощи

  /   Обновлено: 14 февраля 2022 09:31
Политика
Bloomberg: Зеленский не услышал от Байдена внятного ответа на просьбу о финансовой помощи
president.gov.ua  /  ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ

Вашингтон, 14 февраля. Президент США Джо Байден не предоставил украинскому коллеге Владимиру Зеленскому внятного ответа на просьбу о дополнительной финансовой помощи Киеву, сообщает Bloomberg.

Лидеры двух стран провели 13 февраля телефонные переговоры. Байден и Зеленский договорились продолжать дипломатические усилия для урегулирования ситуации вокруг Украины.

Украинский лидер обратился к главе Белого дома оказать Киеву дополнительную экономическую поддержку. Однако Байден не смог четко ответить на его просьбу, говорится в публикации.

Как стало известно ранее, президент Соединенных Штатов призвал американских граждан в срочном порядке покинуть Украину. Также он опроверг сценарий отправки военного контингента для эвакуации сограждан.

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