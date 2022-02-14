Bloomberg: Зеленский не услышал от Байдена внятного ответа на просьбу о финансовой помощи

Вашингтон, 14 февраля. Президент США Джо Байден не предоставил украинскому коллеге Владимиру Зеленскому внятного ответа на просьбу о дополнительной финансовой помощи Киеву, сообщает Bloomberg.

Лидеры двух стран провели 13 февраля телефонные переговоры. Байден и Зеленский договорились продолжать дипломатические усилия для урегулирования ситуации вокруг Украины.

Украинский лидер обратился к главе Белого дома оказать Киеву дополнительную экономическую поддержку. Однако Байден не смог четко ответить на его просьбу, говорится в публикации.

Как стало известно ранее, президент Соединенных Штатов призвал американских граждан в срочном порядке покинуть Украину. Также он опроверг сценарий отправки военного контингента для эвакуации сограждан.