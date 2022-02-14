Все шиворот-навыворот: почему на Западе хотят войны

Эксперты всех мастей гадают, что стоит за «истерией» в западных СМИ, которые предсказывают со дня на день мифическое «вторжение» России на Украину и на первых полосах публикуют карты, «утечки» и так далее. Об этом ФАН рассказал режиссер, телевизионный продюсер Александр Коробко.

Концепция быстрого глобального удара

«Кто-то, как, скажем так, «люди «эха», считают, что [Джо] Байден, мол, поднял перчатку, якобы брошенную [Владимиром] Путиным. А кто-то, как один уважаемый отставной генерал, обеспокоенный нашими внутренними проблемами, забывает, что, как сказал бы об американских «ястребах» Дейл Карнеги, «эти парни укокошили 100 миллионов индейцев (по данным историка Дэвида Стеннарда), сбросили бомбу на Хиросиму и Нагасаки, разработали план «Дропшот», а сейчас разрабатывают концепцию «быстрого глобального удара». И вы всерьез считаете, что они мармеладные мишки?» — поинтересовался Коробко.

Global Look Press / Pool via CNP /MediaPunch / www.imago-images.de

По его мнению, «ястребы» на Западе явно хотят войны. Спектакль под названием «Вторжение России на Украину» — это спецоперация прикрытия их собственной гибридной военной операции. Россия же, наоборот, ищет мира почти любой ценой, задействовав дипломатию.

«Увы, кажется, не получается. Реакционным кругам в Америке и Англии, которым, конечно, наплевать и на своих граждан — на миллионы порядочных американцев и британцев, выгодно закрыть «Северный поток — 2», поставить Европу на колени, попытаться «закрыть» Россию. При этом не то чтобы западными «корпоративными» СМИ «управляли» — большинство из них просто служат ретрансляторами. Им дают фантастические заготовки, выдаваемые за «данные разведки», и они, как «маньчжурские кандидаты», как зомби, их просто «честно» публикуют и оглашают — без критического анализа», — добавил Александр Коробко.

Все шиворот-навыворот

Тех же, кто как группа британского ITV, которая хотела попасть в Донбасс и снять объективный сюжет, просто не выпустили с Украины в ДНР. Разыгрывается стратагема «решение принято: город обречен», но истинная цель — не на поверхности. Это не «желание остановить Путина», как считают доверчивые «эксперты», видящие в Байдене «миротворца». По мнению Коробко, тут как в «Алисе в стране чудес» — все наоборот, все шиворот-навыворот.

«Надо быть готовыми к провокациям, в том числе и со стороны украинских ДРГ, в Донбассе, которые повесят на нас. К самым невероятным спецоперациям западных «ястребов». Вся шумиха для того, чтобы — неважно, кто на самом деле начнет, — повесить все на Россию, так как она «назначена» агрессором. А [Владимир] Зеленский — «полезным идиотом». Задача России — взломать эту матрицу и не допустить войны, а если ее развяжут — не допустить войны по навязываемым нам «сценариям». Один из них (и это план «вдолгую») — превратить нас всех в персонажей «Безумного Макса», заставить жить войной и перестать что-то созидать, оставив это Голливуду, «Боингу» в Сиэтле и Силиконовой долине (а сборку — Китаю)», — выразил свое мнение Александр Коробко.

Федеральное агентство новостей /

В то же время он не призывает «зачехлить пушки» или считать, что «музы», микроскопы или станки важны меньше, чем «пушки». В эпоху Netflix, Tesla и глобальных СМИ — важны еще больше, чем раньше.

«Если говорить о нашей индустрии, если вспомнить Великую Отечественную, знаете, сколько фильмов было снято? Около двухсот! Это и художественные, и документальные, и полнометражные, и короткометражные, и мультфильмы. Из этих двухсот примерно 90 — полнометражные художественные фильмы. Примечательно, что большая часть из них вышла в 1943 году — самом тяжелом. Один из документальных фильмов, «Разгром немецких войск под Москвой», получил «Оскар» как лучший документальный фильм. А знаете, что фильм «Это было в Донбассе» был снят еще во время войны! А сейчас? Только по большому счету три: «Солнцепек», «Ополченочка» «Лугафильма» и наша «Альфа – Р» (еще в работе). Мы, несмотря ни на что, дорабатываем наш триллер, первая часть которого была снята в ДНР в период пандемии, и планируем его показ на платформе республиканского мобильного оператора «Феникс» в Донбассе в этом году. Мне кажется, название донецкого оператора — «Феникс» — это суть России. Уверен, что и у нас, и в Донбассе все возродится! И кино, и планы о «яблонях» на Марсе», — заключил Александр Коробко.

Российская сторона уже не раз опровергала все обвинения стран Запада и Украины о якобы готовящемся «вторжении» на территорию соседнего государства. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на этот счет подчеркивал, что Москва никогда ни на кого не нападала первой.