Международное агентство по тестированию признало решение CAS по делу Валиевой

Пекин, 14 февраля. Международное агентство по тестированию (ITA) признало решение Спортивного арбитражного суда (CAS) по делу российской фигуристки Камилы Валиевой.

CAS ранее принял решение разрешить спортсменке из России продолжать участие в олимпийских соревнованиях. Выездная панель суда рассматривала в Пекине апелляции МОК и ВАДА на решение об отмене отстранения фигуристки.

Напомним, что ранее сообщалось об обнаружении сомнительной допинг-пробы у Валиевой в декабре 2021 года. Спортсменку временно отстранили от состязаний. Валиева выступит 15 февраля в одиночном катании.