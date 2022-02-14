Чубайс объяснил эффект углеродного налога для российской экономики

Москва, 14 февраля. России необходимо вводить внутренние механизмы в преддверии утверждения углеродного налога в Евросоюзе. Об этом предупредил спецпредставитель президента по связям с международными организациями по вопросам устойчивого развития Анатолий Чубайс, передает РБК.

Отечественным предприятиям, ориентированным на экспорт, придется в будущем платить за выбросы углерода. Государственный деятель считает, что лучше организовать собственное регулирование этой сферы, чтобы бизнес мог адаптироваться.

«То, что мы не уплатим в наш бюджет, мы уплатим в бюджет Евросоюза. Логика, что сначала давайте разберемся с сахалинским экспериментом, а потом будем решать, что делать, приведет к серьезному объему платежа в бюджет Евросоюза», — отметил он.

Он добавил, что эффективная ставка налога за тонну углекислого газа в ЕС вырастет вдвое до 2030 года.