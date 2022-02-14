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Танкисты ЗВО уничтожили тяжелую бронетехнику «противника» на учениях в Ленобласти

Армия
Танкисты ЗВО уничтожили тяжелую бронетехнику «противника» на учениях в Ленобласти
mil.ru  /  Пресс-служба Минобороны РФ

Санкт-Петербург, 14 февраля. Танковые экипажи Западного военного округа (ЗВО) уничтожили танки условного противника в ходе тактических учений в Ленинградской области.

Отмечается, что экипажи Т-72БЗ выполняли стрельбы в условиях максимально приближенных к обстановке современного встречного танкового боя. Танкисты в ходе маневров преодолели дистанцию свыше пяти километров по лесостепной местности, отрабатывая совершение походного марша.

После этого военнослужащие поражали цели, имитирующие танк, расчет противотанкового гранатомета и безоткатное орудие условного противника. Они также выполнили фланговую стрельбу сходу по появляющейся мишени.

Ранее издание ytro.news сообщало, что ВС РФ и Белоруссии провели совместные учения с использованием боевой авиации, танков, артиллерии, и десанта. Также стало известно, что военнослужащие двух стран отработали тактические действия по ведению маневренной обороны.

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