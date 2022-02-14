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Песков: отношения России и США «фактически лежат на полу»

Политика
Песков: отношения России и США «фактически лежат на полу»
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Москва, 14 февраля. Российско-американские отношения в настоящее время «фактически лежат на полу», заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Вместе с тем официальный представитель Кремля отметил, что небольшой сдвиг в контактах Москвы и Вашингтона все же есть. По его словам, при действующей администрации Соединенных Штатов появились определенные каналы для диалога, который еще пару лет назад был на нуле.

«Это – плюс, потому что вы знаете, буквально пару лет назад и диалог-то у нас был на нуле, как таковых контактов не было. Но в остальном, к сожалению, в двусторонних отношениях можно говорить только о минусе. Мы находимся на очень, очень низкой точке. Они фактически лежат на полу», — сказал Песков.

Ранее сообщалось, что пресс-секретарь российского лидера призвал Европу перестать следовать установкам США. Он отметил, что Вашингтон оакзывает давление на европейских партнеров и указывает им вектор развития внешней политики.

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