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CAS объяснил решение допустить фигуристку Валиеву к Олимпиаде в Пекине

  /   Обновлено: 14 февраля 2022 09:33
Спорт
CAS объяснил решение допустить фигуристку Валиеву к Олимпиаде в Пекине
Global Look Press  /  Li Yibo/XinHua

Пекин, 14 февраля. Решение допустить российскую фигуристку Камилу Валиеву до личного турнира Олимпийских игр в Пекине принято с учетом ее статуса «защищенной персоны» — спортсменке еще нет 16 лет. Об этом сообщили в Спортивном арбитражном суде (CAS).

Все апелляции МОК, ISU и ВАДА были отклонены. Решение было рассмотрено выездной панелью суда в Пекине.

РУСАДА ранее временно отстранило Валиеву из-за сомнительной допинг-пробы в декабре. Отстранение было отменено на следующий день. МОК и ВАДА подали апелляции на это решение в специальное отделение Спортивного арбитражного суда (CAS) в Пекине.

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cas олимпиада валиева
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