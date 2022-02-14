CAS объяснил решение допустить фигуристку Валиеву к Олимпиаде в Пекине

Пекин, 14 февраля. Решение допустить российскую фигуристку Камилу Валиеву до личного турнира Олимпийских игр в Пекине принято с учетом ее статуса «защищенной персоны» — спортсменке еще нет 16 лет. Об этом сообщили в Спортивном арбитражном суде (CAS).

Все апелляции МОК, ISU и ВАДА были отклонены. Решение было рассмотрено выездной панелью суда в Пекине.

РУСАДА ранее временно отстранило Валиеву из-за сомнительной допинг-пробы в декабре. Отстранение было отменено на следующий день. МОК и ВАДА подали апелляции на это решение в специальное отделение Спортивного арбитражного суда (CAS) в Пекине.