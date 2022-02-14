Политолог Лазарев заявил о готовности Байдена «отдать» Украину России

Киев, 14 февраля. Президент США Джо Байден готов «отдать» Украину России, но при одном условии. Такое мнение высказал киевский политолог Александр Лазарев.

Как считает эксперт, Вашингтону больше не нужен Киев, так как внешнеполитические ориентиры США изменились. Если раньше Белый дом использовал стратегию по сдерживанию России, то теперь он настроен на борьбу с Китаем, говорит Лазарев.

«Главной угрозой уже является Китай. И Украина стала просто неприоритетной для внешней политики США, но осталась выгодной для компаний, которые здесь зарабатывают», — пояснил политолог.

По мнению Лазарева, сейчас Украина пытается уйти под протекторат Великобритании, а США идут на уступки России, чтобы страна не стала еще активнее сотрудничать с КНР.

Ранее стало известно, что олигархи, бизнесмены и политики массово покидают Украину. Депутаты и предприниматели вылетают из страны чартерными и частными рейсами: только за воскресенье Украину покинули около 20 бортов, передает НСН.

В свою очередь Министерство иностранных дел Мексики призвало граждан не посещать Украину. Ведомство опубликовало соответствующее заявление 12 февраля.