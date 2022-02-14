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Мужчина избил палкой пенсионерку в Отрадном и похитил у нее цепочку с крестиком

Происшествия
Мужчина избил палкой пенсионерку в Отрадном и похитил у нее цепочку с крестиком
pixabay.com

Отрадное, 14 февраля. Пенсионерка обратилась в полицию после избиения и похищения золотой цепочки с крестиком. Женщина сообщила, что разбойное нападение произошло в ее квартире в Отрадном в Ленинградской области.

Знакомый пенсионерки ворвался в ее дом вечером в воскресенье. Мужчина ударил 63-летнюю женщину не менее десяти раз палкой по голове и телу. Он потребовал от нее деньги и угрожал применить насилие. В итоге он сорвал с ее шеи золотую цепочку с крестиком и сбежал.

Правоохранительные органы нашли злоумышленника и задержали его. Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой».

Полиция из Петербурга ведет расследование по делу об изнасиловании девочки 2011 года рождения. По словам матери потерпевшей, трагедия произошла у одного из домов на проспекте Авиаконструкторов.

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полиция разбой Отрадное
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