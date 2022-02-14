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Электротехнику в России могут начать маркировать с 1 марта

Общество
Электротехнику в России могут начать маркировать с 1 марта
pixabay.com

Москва, 14 февраля. Правительство России может в тестовом режиме запустить систему маркировки электротехники в стране. Об этом пишет газета «Коммерсант».

К программе добровольно могут присоединиться производители и импортеры электротехники. Среди них производители смартфонов, ноутбуков, планшетов и других гаджетов и электронных товаров. Координировать проект будет специальный «Центр развития перспективных технологий» (ЦРПТ).

«Российские производители в целом с этим согласны. Маркировка поможет защититься от "серого" импорта, который "представляет опасность для российского рынка в условиях господдержки отечественных продуктов», — сообщил изданию гендиректора МЦСТ (разработчик процессоров «Эльбрус») Константин Трушкин.

Ранее в кабмине прошло заседание, темой которого стало обсуждение Стратегии низкоуглеродного развития России до 2050 года. Руководителем совета был первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов.

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