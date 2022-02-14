Канье Уэст в новом треке оставил угрожающее послание для избранника Ким Кардашьян

Вашингтон, 14 февраля. Рэпер Канье Уэст не может спокойно отпустить свою бывшую жену Ким Кардашьян. Он вновь угрожает ее парню Питу Дэвидсону.

Канье Уэст, которого после расставания с моделью заметили в компании ряда женщин, «нападает» на мужчину и не собирается останавливаться. Он активно публикует оскорбительные кадры с новым возлюбленным звезды американского телевидения. Музыкант не оставляет парня в покое и в своих треках.

Рэпер участвовал в записи совместной песни с Fivio Foreign и Алишей Киз. Композиция City of Gods посвящена опасностям криминального Нью-Йорка. И даже в этом треке артист не отказался от угроз в адрес Дэвидсона.

«Сегодня днем Сотня головорезов подъезжает к SNL. Когда я на месте, Он уже мертв», — поет Канье Уэст, намека на бойфренда Кардашьян, который является резидентом шоу Saturday Night Live.

Ким Кардашьян и Канье Уэст были в браке с 2014 года. Их официальные отношения продлились недолго. В прошлом году пара развелась. Рэпер пытался сохранить брак, однако ему не удалось это сделать.

Бывшие супруги часто выясняют отношения в социальных сетях. Уэст регулярно оскорбительно высказывается о новом избраннике Ким Кардашьян Пите Дэвидсоне и угрожает расправой.