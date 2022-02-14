Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
14 февраля 09:11
09:01
Происшествия
Мужчина избил палкой пенсионерку в Отрадном и похитил у нее цепочку с крестиком
09:00
Общество
Электротехнику в России могут начать маркировать с 1 марта
09:00
Шоу-бизнес
Канье Уэст в новом треке оставил угрожающее послание для избранника Ким Кардашьян
08:58
Общество
Вирусолог Чепурнов оценил риски развития нейроковида после перенесенного «Омикрона»
08:57
Происшествия
Женщина получила ножевое ранение у магазина «Пятерочка» в Выборге
08:56
Общество
Кинокартина «Анчартед: на картах не значится» вырвалась в лидеры российского проката
08:56
Происшествия
Мужчина изнасиловал школьницу в Приморском районе Петербурга
08:55
Технологии
Apple посоветовала избегать перегрева аккумулятора при зарядке смартфона
08:49
Олимпийские игры 2022
Спортивный арбитражный суд допустил Валиеву до участия в личном турнире на ОИ
08:47
Общество
Ведущий Макаров не стал подписывать договор о неразглашении участников «Маски»
Все новости

Канье Уэст в новом треке оставил угрожающее послание для избранника Ким Кардашьян

  /   Обновлено: 14 февраля 2022 09:00
Шоу-бизнес
Канье Уэст в новом треке оставил угрожающее послание для избранника Ким Кардашьян
flickr.com  /  NRK P3 / CC BY-NC-SA 2.0

Вашингтон, 14 февраля. Рэпер Канье Уэст не может спокойно отпустить свою бывшую жену Ким Кардашьян. Он вновь угрожает ее парню Питу Дэвидсону.

Канье Уэст, которого после расставания с моделью заметили в компании ряда женщин, «нападает» на мужчину и не собирается останавливаться. Он активно публикует оскорбительные кадры с новым возлюбленным звезды американского телевидения. Музыкант не оставляет парня в покое и в своих треках.

Рэпер участвовал в записи совместной песни с Fivio Foreign и Алишей Киз. Композиция City of Gods посвящена опасностям криминального Нью-Йорка. И даже в этом треке артист не отказался от угроз в адрес Дэвидсона.

«Сегодня днем

Сотня головорезов подъезжает к SNL.

Когда я на месте,

Он уже мертв», — поет Канье Уэст, намека на бойфренда Кардашьян, который является резидентом шоу Saturday Night Live.

Ким Кардашьян и Канье Уэст были в браке с 2014 года. Их официальные отношения продлились недолго. В прошлом году пара развелась. Рэпер пытался сохранить брак, однако ему не удалось это сделать.

Бывшие супруги часто выясняют отношения в социальных сетях. Уэст регулярно оскорбительно высказывается о новом избраннике Ким Кардашьян Пите Дэвидсоне и угрожает расправой.

Вернуться назад
Все новости / Шоу-бизнес / Канье Уэст в новом треке оставил угрожающее послание для избранника Ким Кардашьян
Канье Уэст Ким Кардашьян угрозы пит дэвидсон
Комментировать