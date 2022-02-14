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Женщина получила ножевое ранение у магазина «Пятерочка» в Выборге

  /   Обновлено: 14 февраля 2022 08:57
Происшествия
Женщина получила ножевое ранение у магазина «Пятерочка» в Выборге
Невские Новости

Выборг, 14 февраля. Информация о нападении на человека с применением холодного оружия поступила в УМВД по городу Выборг вечером 13 февраля. Об этом сообщил источник ФАН в местном управлении полиции.

По данным правоохранительных органов, неизвестный напал на женщину возле продуктового магазина «Пятерочка», который располагается на Ленинградском проспекте. Пострадавшая Фомина А. с открытой раной в области нижней части спины была госпитализирована в состоянии средней степени тяжести. Устанавливаются причины и обстоятельства происшествия.

Недавно в Саратовской области мать пыталась зарезать своего пятимесячного ребенка. Медикам удалось спасти малыша, однако сейчас он находится в тяжелом состоянии. Врачи продолжаются бороться за его жизнь.

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