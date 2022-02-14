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Кинокартина «Анчартед: на картах не значится» вырвалась в лидеры российского проката

Общество
Кинокартина «Анчартед: на картах не значится» вырвалась в лидеры российского проката
кадр из фильма «Анчартед: на картах не значится»

Москва, 14 февраля. Приключенческий боевик «Анчартед: на картах не значится» возглавил российский прокат за прошедшие выходные. Об этом свидетельствуют данные портала kinobusiness.com, полученные в период с 10 по 13 февраля.

Всего кинокартина режиссера Рубена Фляйшера собрала в России и странах СНГ 367,6 миллиона рублей. Фильм повествует о двух искателях приключений Нейтане Дрейке и Викторе Салливане, отправившихся на первые в их жизни поиски сокровищ. В главных ролях снялись Том Холланд, Марк Уолберг, Тати Габриэль, Антонио Бандерас и другие.

Второе место российского проката занял детектив «Смерть на Ниле», собравший 191,6 миллиона рублей за прошедшие выходные. Тройку лидеров закрывает отечественная комедия «Непослушник», общие сборы которой составили 62,6 миллиона рублей.

Ранее глава студии Marvel Кевин Файги прокомментировал грядущий сериал про Лунного рыцаря. По его словам, данный персонаж гораздо более жестокий по сравнению с уже представленными героями киновселенной.

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