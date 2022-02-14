Apple посоветовала избегать перегрева аккумулятора при зарядке смартфона

Купертино, 14 февраля. Состояние смартфона и изношенность аккумулятора во многом зависят от правильной зарядки. Какие рекомендации необходимо соблюдать, рассказали в компании Apple.

Соответствующая публикация размещена на сайте компании. В ней говорится, что основное правило заключается в необходимости избегать перегрева аккумулятора. Так, идеальная температура смартфона варьируется от 16 до 22 градусов по Цельсию. Более низкий показатель сократит время работы, а высокий может и вовсе обернуться поломкой гаджета.

«Низкие или высокие температуры могут привести к тому, что устройство изменит свое поведение», — говорится в сообщении.

Чтобы не допускать перегрева, смартфон желательно не оставлять в машине в жаркий день. Также лучше отказаться от длительного использования навигатора. Чехол во время зарядки стоит снимать.

Максимально долго сохранить батарею поможет энергосберегающий режим. Не нужно забывать и про функцию автояркости в настройках телефона.

Утилизация старых устройств также требует соблюдения ряда правил. О них рассказал специалист по тестированию цифровых продуктов Роскачества Сергей Кузьменко.