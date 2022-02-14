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Спортивный арбитражный суд допустил Валиеву до участия в личном турнире на ОИ

  /   Обновлено: 14 февраля 2022 08:52
Олимпийские игры 2022
Спортивный арбитражный суд допустил Валиеву до участия в личном турнире на ОИ
Global Look Press  /  Yohei Osada/AFLO

Пекин, 14 февраля. Стало известно решение Спортивного арбитражного суда (CAS) по делу российской фигуристки Камилы Валиевой, в допинг-пробе которой ранее нашли следы препарата триметазидин.

Согласно вердикту комиссии, 15-летняя спортсменка сможет принять участие в женском турнире одиночниц и продолжит выступление на Олимпиаде в Пекине. Об этом заявил генеральный директор CAS Матье Риба.

Недавно Валиева получила стартовый номер в короткой программе. Сообщалось, что она выйдет на лед 26-й. Таким образом, российскую команду представят три участницы — Александра Трусова, Анна Щербакова и Камила Валиева. Короткая программа у женщин начнется 15 февраля в 13:00 по Москве.

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