Ведущий Макаров не стал подписывать договор о неразглашении участников «Маски»

Москва, 14 февраля. Ведущий самого таинственного шоу «Маска» Вячеслав Макаров отказался узнавать, кто скрывается в костюмах. Поэтому он не стал подписывать соглашение о неразглашении имен участников.

Артистам проекта приходится подписывать документы, которые запрещают им разглашать информацию о своем участии в шоу даже родным. Если они нарушат соглашение, то заплатят крупную сумму штрафа.

Макаров тоже должен был подписать аналогичное соглашение. Однако из-за того, что он не выяснял, кто скрывается под масками, ведущий не подписывал контракт.

«Хочу сохранять азарт и самостоятельно угадывать, кто же скрывается под масками. Кроме того, мне психологически удобнее общаться с "масками", не зная, кто под ними прячется», — пояснил ведущий в разговоре NEWS.ru.

Третий сезон музыкального шоу «Маска» стартовал 13 февраля на телеканале НТВ. Участниками проекта стали 14 звезд, которых предстоит угадать и судьям, и зрителям. Членами жюри стали Филипп Киркоров, Регина Тодоренко, Тимур Родригез, Валерия и Тимур Батрутдинов.