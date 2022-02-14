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Ведущий Макаров не стал подписывать договор о неразглашении участников «Маски»

  /   Обновлено: 14 февраля 2022 08:47
Общество
Ведущий Макаров не стал подписывать договор о неразглашении участников «Маски»
instagram.com  /  @vyacheslav_star

Москва, 14 февраля. Ведущий самого таинственного шоу «Маска» Вячеслав Макаров отказался узнавать, кто скрывается в костюмах. Поэтому он не стал подписывать соглашение о неразглашении имен участников.

Артистам проекта приходится подписывать документы, которые запрещают им разглашать информацию о своем участии в шоу даже родным. Если они нарушат соглашение, то заплатят крупную сумму штрафа.

Макаров тоже должен был подписать аналогичное соглашение. Однако из-за того, что он не выяснял, кто скрывается под масками, ведущий не подписывал контракт.

«Хочу сохранять азарт и самостоятельно угадывать, кто же скрывается под масками. Кроме того, мне психологически удобнее общаться с "масками", не зная, кто под ними прячется», — пояснил ведущий в разговоре NEWS.ru.

Третий сезон музыкального шоу «Маска» стартовал 13 февраля на телеканале НТВ. Участниками проекта стали 14 звезд, которых предстоит угадать и судьям, и зрителям. Членами жюри стали Филипп Киркоров, Регина Тодоренко, Тимур Родригез, Валерия и Тимур Батрутдинов.

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шоу макаров маска
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