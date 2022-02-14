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Депутат Рады Рабинович обвинил Запад в ведении «войны» против Украины

  /   Обновлено: 14 февраля 2022 08:29
Политика
Депутат Рады Рабинович обвинил Запад в ведении «войны» против Украины
Pr Scr youtube.com  /  112 Украина

Киев, 14 февраля. Нынешние действия стран Запада в отношении Украины нельзя назвать иначе как «войной». Об этом заявил депутат Верховной рады от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович.

К таким действиям парламентарий отнес рекомендации покинуть Украину и прочие дестабилизирующие заявления. Такие действия со стороны Запада могут окончательно обрушить экономику страны.

«Война началась! Но ведет ее с Украиной именно Запад! Все то, что сейчас делается в отношении нашей страны западными партнерами: рекомендация покинуть Украину своим гражданам, вывоз дипломатов, уход инвесторов, прекращение воздушного сообщения — это равно мощнейшим санкциям», — написал Рабинович в своих социальных сетях.

Ранее оппозиционный политик сообщил, что власти Украины запретили депутатам Рады покидать территорию страны. По мнению народного избранника, подобные ограничения нарушают конституционные права людей.

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украина запад рабинович
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