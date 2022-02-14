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Вильфанд спрогнозировал апрельское тепло в середине недели

Общество
Вильфанд спрогнозировал апрельское тепло в середине недели
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Москва, 14 февраля. Ощутимое потепление ждет жителей европейской части России на этой неделе. Температура воздуха будет опережать климатический ход на 50 дней.

Потепление на 11 градусов выше нормы будет наблюдаться уже в четверг. Такая погода соответствует второй декаде апреля, заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с РИА Новости.

«С четверга наступит уверенно апрельская погода: температура будет выше нормы на 11 градусов. Это даже будет соответствовать второй декаде апреля. Дневная температура в центре Европейской России будет доходить до плюс пяти градусов», — пояснил синоптик.

В начале недели температура воздуха будет соответствовать марту. Ночью ожидается от двух до семи градусов ниже нуля, днем — плюс один–три градуса. Самые высокие отклонения от климатической нормы будут наблюдаться в центре России, на севере и северо-западе.

Апрельское потепление ждет на этой неделе и жителей Москвы. В начале недели воздух в столице прогреется до одного–трех градусов, а к выходным температура поднимется еще выше.

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