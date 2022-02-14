МОК не считает Олимпийский комитет России виновным в ситуации с Валиевой

Пекин, 14 февраля. Олимпийский комитет России пока не считается виновником в ситуации с фигуристкой Камилой Валиевой. Об этом сообщил директор по коммуникациям МОК Марк Адамс.

Церемонию награждения победителей и призеров командного турнира по фигурному катанию на Играх в Пекине перенесли по решению Международного агентства допинг-тестирования. Камила Валиева сдала пробу, которая показала положительный результат.

«Мы будем рассматривать все факты и принимать соответствующие решения. Сейчас никто не указывал на ОКР как на виновника ситуации и на то, что на этот процесс влияет государство», — отметил Адамс.

Спортивный арбитражный суд завершил рассмотрение апелляции по делу фигуристки Камилы Валиевой. Решение о ее допуске к личным соревнованиям на Олимпиаде будет оглашено 14 февраля. Поддержать 15-летнюю Валиеву решили члены комиссии Федерации фигурного катания на коньках России.