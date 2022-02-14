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МОК не считает Олимпийский комитет России виновным в ситуации с Валиевой

  /   Обновлено: 14 февраля 2022 08:08
Спорт
МОК не считает Олимпийский комитет России виновным в ситуации с Валиевой
Global Look Press  /  Dmitry Golubovich

Пекин, 14 февраля. Олимпийский комитет России пока не считается виновником в ситуации с фигуристкой Камилой Валиевой. Об этом сообщил директор по коммуникациям МОК Марк Адамс.

Церемонию награждения победителей и призеров командного турнира по фигурному катанию на Играх в Пекине перенесли по решению Международного агентства допинг-тестирования. Камила Валиева сдала пробу, которая показала положительный результат.

«Мы будем рассматривать все факты и принимать соответствующие решения. Сейчас никто не указывал на ОКР как на виновника ситуации и на то, что на этот процесс влияет государство», — отметил Адамс.

Спортивный арбитражный суд завершил рассмотрение апелляции по делу фигуристки Камилы Валиевой. Решение о ее допуске к личным соревнованиям на Олимпиаде будет оглашено 14 февраля. Поддержать 15-летнюю Валиеву решили члены комиссии Федерации фигурного катания на коньках России.

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