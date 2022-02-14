Аналитик Сивков: США используют Венский договор для оправдания санкций против России

Москва, 14 февраля. Договор, принятый в 2011 году, сейчас может стать основой для введения в отношении России новых экономических санкций. Таким мнением поделился военный аналитик Константин Сивков.

Соглашение определяет меры по повышению взаимного доверия и безопасности, которые страна-участница в праве предпринять в случае ощущения угрозы извне. Киев уже воспользовался этим правом, сказал Сивков.

«Фактически Венский документ в данном конкретном случае решено применить для того, чтобы обосновать либо развертывание санкций в отношении РФ без начала военных действий, либо для обоснования принятия так называемых контрмер Украины в отношении РФ и других государств. То есть эти совещания могут быть поводом еще плюс для принятия решений на массированную поставку на Украину самых разных образцов современного вооружения НАТО», – уверен эксперт.

Таким образом Киев может получить боеприпасы, зенитные ракетные комплексы, ЗРС, бронетанковую технику и системы залпового огня. Возможно, ситуация дойдет и до развертывания войск Альянса на Украине, добавил Сивков.

Киевские власти отправили запрос России и странам Венского договора о созыве внепланового собрания, которое должно произойти в течение 48 часов. Об этом в Twitter написал глава МИД страны Дмитрий Кулеба.