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«Ъ» сообщил о подорожании рынка логистики в России

  /   Обновлено: 14 февраля 2022 08:03
Экономика
«Ъ» сообщил о подорожании рынка логистики в России
Global Look Press  /  Resul Kaboglu/Keystone Press Agency

Москва, 14 февраля. Цены на рынке логистических услуг и перевозок выросли примерно в два раза. Об этом пишет издание «Коммерсант».

Источники газеты сообщают, что подорожали контейнерные, платформенные и морские перевозки. Терминальная и портовая логистика превысила значения в 20-30 процентов от фактической стоимости. Совокупность этих факторов влияет на общие услуги транспорта.

«Ситуация с активами в прошлом году была напряженной, такой она и остается. У нас в целом большая программа по наращиванию парка для обеспечения обязательств перед клиентами, планируем в этом году приобрести до 10 тыс. контейнеров и около 1 тыс. платформ», — сообщил изданию генеральный директор «РЖД Бизнес Актив» Вячеслав Сараев.

Ранее «Коммерсант» сообщил, что проблемы с грузоперевозками лишили производителей угля возможности нарастить экспорт. Наибольшие финансовые издержки понесли предприятия из Бурятии, Хакасии и Новосибирской области.

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цены перевозки логистика
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