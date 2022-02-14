Правоохранители возбудили уголовное дело в отношении экс-главы ГИБДД Приморья Зубакина

Владивосток, 14 февраля. Бывший начальник ГИБДД по Приморскому краю Олег Зубакин стал фигурантам уголовного дела по статье о получении взятки. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах.

Суд взял с подозреваемого обязательство о явке по первому требованию. По данным местных СМИ, ранее у Зубакина прошли обыски, пишет РИА Новости. Официальный комментарий от СУ СК РФ пока не поступал.

«По Зубакину мера процессуального принуждения — обязательство о явке», — сообщили в правоохранительных органах.

Еще одно уголовное дело недавно было возбуждено в отношении сына заместителя руководителя МВД. За противоправные действия ему грозит до 15 лет лишения свободы.