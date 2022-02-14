Фигуристы Синицина и Кацалапов выиграли серебро ОИ в танцах на льду

Пекин, 14 февраля. Дуэт Виктория Синицина и Никита Кацалапов завоевал серебряные медали в танцах на льду. Для сборной России это 18-я награда на Олимпийских играх.

Спортсмены из России за свой произвольный танец получили 131,66 балла. В сумме дуэт набрал 220,51 балла. Золотую медаль завоевали французы — Габриэлла Пападакис и Гийом Сизерон (226,98 балла в сумме). Им также удалось обновить мировой рекорд. Третье место заняли представители США Мэдисон Хаббелл и Закари Донохью (218,02 балла в сумме).

Для российской сборной это уже 18-я медаль на Играх в Пекине. В воскресенье золото в эстафете завоевали лыжники — Алексей Червоткин, Александр Большунов, Денис Спицов и Сергей Устюгов. С поздравлением к ним обратился президент РФ Владимир Путин.