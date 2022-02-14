Умер режиссер «Охотников за привидениями» Айван Райтман

Монтесито, 14 февраля. Известный кинопродюсер и режиссер Айван Райтман ушел из жизни в возрасте 75 лет. Он принимал участие в таких проектах как «Охотники за привидениями» и «Евротур».

Райтман является уроженцем Чехословакии. В 1950-м году он вместе с семьей эмигрировал в Канаду. Скончался кинодел от естественных причин во сне в своем доме в Монтесито, штат Калифорния.

«Наша семья скорбит о неожиданной потере мужа, отца и дедушки, которые научили нас всегда искать волшебство в жизни», — говорится в совместном заявлении детей Райтмана.

Недавно скончался одесский кинорежиссер и сценарист Геннадий Тарасуль в возрасте 87 лет. Причины смерти остаются неизвестными.