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Умер режиссер «Охотников за привидениями» Айван Райтман

  /   Обновлено: 14 февраля 2022 07:42
Общество
Умер режиссер «Охотников за привидениями» Айван Райтман
ТАСС  /  Birdie Thompson

Монтесито, 14 февраля. Известный кинопродюсер и режиссер Айван Райтман ушел из жизни в возрасте 75 лет. Он принимал участие в таких проектах как «Охотники за привидениями» и «Евротур».

Райтман является уроженцем Чехословакии. В 1950-м году он вместе с семьей эмигрировал в Канаду. Скончался кинодел от естественных причин во сне в своем доме в Монтесито, штат Калифорния.

«Наша семья скорбит о неожиданной потере мужа, отца и дедушки, которые научили нас всегда искать волшебство в жизни», — говорится в совместном заявлении детей Райтмана.

Недавно скончался одесский кинорежиссер и сценарист Геннадий Тарасуль в возрасте 87 лет. Причины смерти остаются неизвестными.

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евротур охотники за привидениями айван райтман
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