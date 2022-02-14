Песков предрек многолетние и тяжелые переговоры по разоружению

Москва, 14 февраля. Предстоящие переговоры мировых держав по вопросам разоружения будут тяжелыми и продлятся несколько лет. Соответствующее заявление сделал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Оценивая характер переговоров, Песков также отметил, что они пройдут с определенными позиционными противостояниями. При этом в настоящий момент их результативность находится под вопросом. Об этом пресс-секретарь президента России рассказал в интервью РИА Новости.

«В плане разоруженческой тематики все не очень хорошо и очевидно, что нас ждут многолетние тяжелые позиционные противостояния в ходе переговоров, результативность которых под вопросом», — заявил Песков.

Ранее официальный представитель Кремля указал на давление, оказываемое Соединенными Штатами на страны Европы. Песков выразил надежду, что когда-нибудь европейцы начнут думать в первую очередь о своих интересах.