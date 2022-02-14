Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
14 февраля 09:09
09:01
Происшествия
Мужчина избил палкой пенсионерку в Отрадном и похитил у нее цепочку с крестиком
09:00
Общество
Электротехнику в России могут начать маркировать с 1 марта
09:00
Шоу-бизнес
Канье Уэст в новом треке оставил угрожающее послание для избранника Ким Кардашьян
08:58
Общество
Вирусолог Чепурнов оценил риски развития нейроковида после перенесенного «Омикрона»
08:57
Происшествия
Женщина получила ножевое ранение у магазина «Пятерочка» в Выборге
08:56
Общество
Кинокартина «Анчартед: на картах не значится» вырвалась в лидеры российского проката
08:56
Происшествия
Мужчина изнасиловал школьницу в Приморском районе Петербурга
08:55
Технологии
Apple посоветовала избегать перегрева аккумулятора при зарядке смартфона
08:49
Олимпийские игры 2022
Спортивный арбитражный суд допустил Валиеву до участия в личном турнире на ОИ
08:47
Общество
Ведущий Макаров не стал подписывать договор о неразглашении участников «Маски»
Все новости

Песков предрек многолетние и тяжелые переговоры по разоружению

  /   Обновлено: 14 февраля 2022 07:40
Политика
Песков предрек многолетние и тяжелые переговоры по разоружению
kremlin.ru  /  Пресс-служба Кремля

Москва, 14 февраля. Предстоящие переговоры мировых держав по вопросам разоружения будут тяжелыми и продлятся несколько лет. Соответствующее заявление сделал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Оценивая характер переговоров, Песков также отметил, что они пройдут с определенными позиционными противостояниями. При этом в настоящий момент их результативность находится под вопросом. Об этом пресс-секретарь президента России рассказал в интервью РИА Новости.

«В плане разоруженческой тематики все не очень хорошо и очевидно, что нас ждут многолетние тяжелые позиционные противостояния в ходе переговоров, результативность которых под вопросом», — заявил Песков.

Ранее официальный представитель Кремля указал на давление, оказываемое Соединенными Штатами на страны Европы. Песков выразил надежду, что когда-нибудь европейцы начнут думать в первую очередь о своих интересах.

Вернуться назад
Все новости / Политика / Песков предрек многолетние и тяжелые переговоры по разоружению
россия песков кремль переговоры разоружение
Комментировать