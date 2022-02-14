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Лошадь спровоцировала ДТП с двумя маршрутками в Иркутской области

  /   Обновлено: 14 февраля 2022 07:36
Происшествия
Лошадь спровоцировала ДТП с двумя маршрутками в Иркутской области
pixabay.com  /  PixelwunderByRebecca

Иркутск, 14 февраля. Два маршрутных автобуса попали в аварию с участием лошади на трассе в Приангарье. Пять пассажиров обратились за помощью медиков.

ДТП произошло на 355 километре трассы Иркутск — Жигалово. Маршрутка Toyota Hiace с пассажирами двигалась в поселок Магистральный. По пути она столкнулась с лошадью. В том же направлении ехал другой автобус. Водитель не успел затормозить и врезался в общественный транспорт, сообщили в региональной прокуратуре.

«В результате произошедшего за медицинской помощью обратились пять человек, в том числе один несовершеннолетний», — говорится в сообщении ведомства.

Еще одна авария произошла накануне в Псковской области на трассе Р-23. По предварительным данным, водитель легковушки выехал на встречную полосу движения и врезался в грузовик. Виновника ДТП госпитализировали с травмами.

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