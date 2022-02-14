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Павел Прилучный рассказал о последствиях драки годичной давности

  /   Обновлено: 14 февраля 2022 07:20
Шоу-бизнес
Павел Прилучный рассказал о последствиях драки годичной давности
instagram.com  /  @bugevuge

Москва, 14 февраля. Актер Павел Прилучный вернулся в форму после драки, которая произошла в конце 2020 года. Он перенес несколько операций. Звезда «Мажора» раскрыл подробности своего самочувствия.

По словам кинозвезды, восстановление было непростым. Только спустя только год он смог прийти в форму. На пути к восстановлению артиста ждали две сложнейшие операции на лицо. Сейчас у Прилучного стоит четыре пластины.

«После этого у меня обнаружились три кисты, которые нужно было срочно удалять. У меня абсолютно онемела левая часть. Я очень рад, что она отошла», — заявил 34-летний артист в эфире программы на НТВ.

Драка произошла в Калининграде в ноябре 2020 года. По версии следствия, бизнесмен Владимир Семенов умышленно избил артиста. Теперь предпринимателю грозит реальный срок. Актер требует от мужчины моральную компенсацию в размере более 4 миллионов рублей.

Запланированное на 8 февраля судебное заседание по делу звезды сериала «Закрытая школа» не состоялось. Причиной стало плохое самочувствие бизнесмена. Как оказалось, обидчик Прилучного угодил в больницу с сердечным приступом.

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