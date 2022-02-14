Марунич обвинил «маразматичный» Вашингтон в экономических бедах Киева

Киев, 14 февраля. «Бредовая» истерия Запада об эскалации вокруг Украины нанесла сильный ущерб стране. Однако президент Украины Владимир Зеленский, видя это, не может остановить риторику США из страха потерять поддержку. Такого мнения придерживается сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич.

Эксперт назвал поведение американского истеблишмента «маразматическим» и несущим угрозу украинской экономике. При этом киевская власть прекрасно осознает последствия, которые могут спровоцировать усиление паники внутри страны. «Это совершенно маразматическая идея американских властей, которая уже навредила украинской экономике очень сильно... Зеленский отлично понимает, чем может для него и его команды завершиться это нагнетание паники, и он уже намекает Байдену, что пора бы уже успокоиться — но прямо заявить боится, чтобы не потерять поддержку США», — заявил Марунич в интервью изданию «Украина.ру».

Эксперт добавил, что американские элиты раздувают напряжение вокруг Украины с одной целью — «героически» защитить «подопечную» в нужный час. Таким образом, уверен Марунич, Соединенные Штаты попытаются реабилитироваться в глазах мирового сообщества за фееричный провал в Афганистане.

Аналитики китайского издания Global Times ранее пришли к выводу, что США намеренно запугивают весь мир, чтобы сохранить контроль над Европой. Кроме того, Вашингтон всеми силами пытается оправдать расширение НАТО.