Отчим подстрелил двух приемных сыновей из охотничьего ружья в Бурятии

Улан-Удэ, 14 февраля. Двое подростков 15 и 16 лет доставлены в больницу с огнестрельными ранениями в Бурятии. Школьники пострадали из-за действий отчима.

Инцидент произошел в ночь на 14 февраля в Джидинском районе республики. В районную ЦРБ поступили двое несовершеннолетних с огнестрельными ранениями ног, уточнили в бурятском правительстве.

Следствие установило, что мальчики проживали в селе Оер. В ночь на понедельник сожитель их матери из-за ревности выстрелил по ногам старшего подростка. Младший брат школьника попытался отнять оружие у отчима, однако сам получил ранение в ногу.

После этого 30-летний подозреваемый сбежал с места происшествия, сейчас он задержан. Против мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 ст. 105 УК РФ «Покушение на убийство».

В Казани местный житель совершил вооруженное нападение на водителя автобуса. В результате происшествия мужчина получил ножевое ранение в живот.