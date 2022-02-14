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Врач-терапевт Лисина перечислила потенциальные признаки ложной интоксикации при «Омикроне»

  /   Обновлено: 14 февраля 2022 07:07
Общество
Врач-терапевт Лисина перечислила потенциальные признаки ложной интоксикации при «Омикроне»
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Москва, 14 февраля. Пациенты с коронавирусной инфекцией, вызванной штаммом «Омикрон», могут начать испытывать ложные симптомы интоксикации. Об этом рассказала врач-терапевт Клинического госпиталя на Яузе ГК «Медскан» Мария Лисина.

Она объяснила, что к ним относятся такие признаки, как ломота различных частей тела, повышение температуры, головные боли, а также неприятные ощущения в глазных яблоках. Однако данные симптомы характерны и для гриппа. По этой причине, отметила Лисина, при появлении сильного жара с фебрильной лихорадкой необходимо немедленно сдать тест на коронавирус, передает ТАСС.

«Следует отметить, что в сравнении в "Дельтой", конечно, "Омикрон" течет легче. Меньше мы видим поражения легочной ткани, клинически заболевание протекает легче и с типичными клиническими признаками. Можно назвать ложные симптомы интоксикации, как ломоту в теле, повышение температуры тела, головные боли, боли в глазных яблоках», — перечислила терапевт.

Вирусолог Ирина Строгая ранее объяснила, что температура тела у пациентов с «Омикроном» является индивидуальной и зависит в первую очередь от возраста и различных хронических заболеваний. В случае, если жар не удается сбить лекарственными средствами на протяжении нескольких дней, необходимо вызывать врача.

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симптомы коронавирус COVID-19 интоксикация омикрон
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