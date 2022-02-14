МОК ведет консультации о награждении фигуристов за командный турнир на Играх

Пекин, 14 февраля. Международный олимпийский комитет (МОК) ведет консультации с национальными олимпийскими комитетами касательно награждения призеров командного турнира по фигурному катанию на Олимпиаде.

Церемония награждения спортсменов была отложена из-за сомнительного допинг-теста российской фигуристки Камилы Валиевой. Делом занимается Спортивный арбитражный суд, который вскоре вынесет решение относительно спортсменки.

На днях МОК заявил, что объявить о дате вручения наград получится после завершения дела 15-летней россиянки. В организации отметили, что в понедельник должны сделать заявление только по поводу индивидуального турнира и старта Валиевой. МОК ведет консультации с национальными олимпийскими комитетами относительно церемонии награждения призеров командного турнира.

«Должен предупредить, что, скорее всего, решение не будет принято в ближайшие часы или дни. Мы находимся в консультациях с национальными олимпийскими комитетами, как быть с церемонией награждения», — сказал глава пресс-службы МОК Марк Адамс на пресс-конференции.

Скандал прогремел на Олимпиаде из-за допинг-теста Валиевой. За спортсменку вступились не только болельщики, но и известные личности. В частности, тренер Татьяна Тарасова, которая отказалась верить в положительные пробы юной спортсменки.